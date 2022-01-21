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На Ясамале 6-летний ребенок сломал ногу, застряв в эскалаторе в ТЦ

На Ясамале 6-летний ребенок сломал ногу, застряв в эскалаторе в ТЦ На "горячую линию - 112" Министерства по чрезвычайным ситуациям Азербайджана поступила информация, что в одном из торговых центров в Ясамальском районе Баку требуется помощь малолетнему ребенку.
Происшествия
21 января 2022 г. 10:19
На Ясамале 6-летний ребенок сломал ногу, застряв в эскалаторе в ТЦ
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На "горячую линию - 112" Министерства по чрезвычайным ситуациям Азербайджана поступила информация, что в одном из торговых центров в Ясамальском районе Баку требуется помощь малолетнему ребенку.

Об этом Report сообщили в пресс-службе МЧС.

Прибывшие на место происшествия спасатели Службы спасения особого риска установили, что левая нога Закирова Рината Фархад оглу 2016 г.р. застряла между ступенями лестничного полотна двигающегося эскалатора.

Спасатели извлекли ногу ребенка, зажатую между ступенями эскалатора, и передали его бригаде врачей. Ребенок был доставлен в больницу. Во время обследования ему поставлен диагноз перелом левой ноги.

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Версия на азербайджанском языке ФотоYasamalda marketdə eskalatora ilişən 6 yaşlı uşağın ayağı sınıb

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