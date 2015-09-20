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    В Украине задержан гражданин Азербайджана, разыскиваемый Интерполом за терроризм

    Он является неоднократным победителем международных турниров по полноконтактному рукопашному бою

    Баку. 20 сентября. REPORT.AZ/ Сотрудники пограничной службы Украины задержали в аэропорту "Борисполь" гражданина Азербайджана, который находится в розыске по линии Интерпола за совершение преступления по статье "терроризм".

    Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила пресс-служба Госпогранслужбы Украины.

    "По имеющимся данным, этот гражданин является неоднократным победителем международных турниров по полноконтактному рукопашному бою в весовой категории более 93 кг", - сказано в сообщении.

    В ведомстве не разглашают имя задержанного, отметив лишь, что он передан в установленном порядке подразделению министерства внутренних дел.

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