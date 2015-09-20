В Украине задержан гражданин Азербайджана, разыскиваемый Интерполом за терроризм

Баку. 20 сентября. REPORT.AZ/ Сотрудники пограничной службы Украины задержали в аэропорту "Борисполь" гражданина Азербайджана, который находится в розыске по линии Интерпола за совершение преступления по статье "терроризм".

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила пресс-служба Госпогранслужбы Украины.

"По имеющимся данным, этот гражданин является неоднократным победителем международных турниров по полноконтактному рукопашному бою в весовой категории более 93 кг", - сказано в сообщении.

В ведомстве не разглашают имя задержанного, отметив лишь, что он передан в установленном порядке подразделению министерства внутренних дел.