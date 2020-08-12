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Report Georgia

На тротуаре в Баку строится спортплощадка

На тротуаре в Баку строится спортплощадка На опубликованных фотографиях запечатлена строящаяся на улице Наджафа Нариманова спортплощадка
Происшествия
12 августа 2020 г. 13:37
На тротуаре в Баку строится спортплощадка
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Новая спортивная площадка в Наримановском районе Баку вызвала недовольство жителей и бурные дискуссии в социальных сетях.

Как сообщает Report, на опубликованных фотографиях запечатлена строящаяся на улице Наджафа Нариманова спортплощадка.

Примечательно, что местом ее строительства выбран тротуар, предназначенный для пешеходов. Площадка раскинулась неподалеку от Университета кооперации.

В исполнительной власти Наримановского района сообщили Report о том, что пресс-секретарь находится в отпуске. В ответ на просьбу скоординировать с другими ответственными лицами, посоветовали обратиться на "горячую линию": “В связи с пандемией большинство сотрудников не выходят на работу. Вы можете связаться только с общим отделом". А в общем отделе ИВ трубку так никто и не поднял.

Отметим, что фотографии были размещены на странице "Bərbad Bakı" в социальной сети Facebook.

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Версия на азербайджанском языке ФотоBakıda səkinin üstündə idman meydançası tikildi

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