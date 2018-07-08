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    На трассе Гянджа-Дашкесан столкнулись 2 машины, 7 человек получили ранения

    Баку. 8 июля. REPORT.AZ/ В Гейгельском районе произошло ДТП, в результате которого несколько человек получили ранения.

    Как сообщает западное бюро Report, семь человек получили ранения в результате столкновения двух легковых автомобилей на части автотрассы Гянджа-Дашкесан, пролегающей через территорию "Станция Гызылджа".

    Сообщается, что трое из раненых являются детьми. Раненые помещены в больницу, устанавливаются их личности.

    По факту ведется расследование.

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