На трассе Гянджа-Дашкесан столкнулись 2 машины, 7 человек получили ранения

Баку. 8 июля. REPORT.AZ/ В Гейгельском районе произошло ДТП, в результате которого несколько человек получили ранения.

Как сообщает западное бюро Report, семь человек получили ранения в результате столкновения двух легковых автомобилей на части автотрассы Гянджа-Дашкесан, пролегающей через территорию "Станция Гызылджа".

Сообщается, что трое из раненых являются детьми. Раненые помещены в больницу, устанавливаются их личности.

По факту ведется расследование.