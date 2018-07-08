На трассе Гянджа-Дашкесан столкнулись 2 машины, 7 человек получили ранения

https://report.az/storage/news/4227864171d2c3c699bd5903515c4e84/938de03f-fdf7-4b4e-a089-0fd627d4c696_292.jpg
Баку. 8 июля. REPORT.AZ/ В Гейгельском районе произошло ДТП, в результате которого несколько человек получили ранения.
Как сообщает западное бюро Report, семь человек получили ранения в результате столкновения двух легковых автомобилей на части автотрассы Гянджа-Дашкесан, пролегающей через территорию "Станция Гызылджа".
Сообщается, что трое из раненых являются детьми. Раненые помещены в больницу, устанавливаются их личности.
По факту ведется расследование.
Valeh DadaşovАвтор новости