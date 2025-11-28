Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе Бюджетный пакет Лига чемпионов УЕФА ОТГ
    На трассе Баку-Сумгайыт произошла цепная авария, есть пострадавший

    Происшествия
    • 28 ноября, 2025
    • 12:05
    На трассе Баку-Сумгайыт неисправный автомобиль стал причиной цепного дорожно-транспортного происшествия (ДТП).

    Как сообщили Report в Главном управлении государственной дорожной полиции, инцидент произошел сегодня около 06:00 на 8-м километре автомобильной дороги. Э. Абдуллаев на автомобиле марки Nissan врезался в оставшийся из-за неисправности на проезжей части автомобиль марки ВАЗ, которым управлял А. Гулиев. В результате ВАЗ столкнулся с автомобилем марки KIA, двигавшимся по встречной полосе, А. Гулиев получил травмы.

    Образовавшийся на дороге затор был ликвидирован сотрудниками дорожной полиции.

    По факту ведется расследование.

    Как сообщили Report в TƏBİB, в Республиканский центр скорой и неотложной медицинской помощи поступил звонок в связи с ДТП в Бинагадинском районе.

    На вызов выехала бригада скорой медицинской помощи. Пострадавший был госпитализирован в Клинический медицинский центр с диагнозом "сочетанная травма".

    Сумгайыт ДТП цепная авария происшествие
    Видео
    Bakı-Sumqayıt yolunda zəncirvari qəza olub, xəsarət alan var

