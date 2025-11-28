На трассе Баку-Сумгайыт произошла цепная авария, есть пострадавший

На трассе Баку-Сумгайыт неисправный автомобиль стал причиной цепного дорожно-транспортного происшествия (ДТП).

Как сообщили Report в Главном управлении государственной дорожной полиции, инцидент произошел сегодня около 06:00 на 8-м километре автомобильной дороги. Э. Абдуллаев на автомобиле марки Nissan врезался в оставшийся из-за неисправности на проезжей части автомобиль марки ВАЗ, которым управлял А. Гулиев. В результате ВАЗ столкнулся с автомобилем марки KIA, двигавшимся по встречной полосе, А. Гулиев получил травмы.

Образовавшийся на дороге затор был ликвидирован сотрудниками дорожной полиции.

По факту ведется расследование.

Как сообщили Report в TƏBİB, в Республиканский центр скорой и неотложной медицинской помощи поступил звонок в связи с ДТП в Бинагадинском районе.

На вызов выехала бригада скорой медицинской помощи. Пострадавший был госпитализирован в Клинический медицинский центр с диагнозом "сочетанная травма".