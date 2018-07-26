На трассе Баку-Сумгайыт автомобиль сбил насмерть пешехода - ФОТО - ВИДЕО

Абшерон. 26 июля. REPORT.AZ/ В Абшеронском районе произошло дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом.

Как сообщает Report, Филмана Гусейн оглы Абдуллаева 1987 г.р., переходившего магистральную дорогу в не предназначенном для пешеходов месте, сбил автомобиль марки Mercedes с государственным номерным знаком 10-VT-321, за рулем которого находился Орхан Мамедов. Раненый скончался по дороге в больницу в машине скорой помощи.

Как сообщил О.Мамедов находившемуся на месте событий сотруднику Report, пешеход неожиданно появился перед его автомобилем.

Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции задержали водителя. Автомобиль был доставлен на штрафную площадку.

По факту назначена автотехническая экспертиза. Возбуждено уголовное дело.

Фото: Руслан Мамедов.