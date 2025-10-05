На трассе Баку-Шамахы автобус наехал на пешехода из-за лопнувшей шины

Автобус Hyundai из-за лопнувшей шины сбил на трассе Баку–Шамахы стоящего на тротуаре пешехода.

Об этом Report сообщили из в Главном управлении дорожной полиции МВД.

Инцидент произошел сегодня утром около 06:30 на 21-м километре автомагистрали Баку–Шамахы. Пешеход в результате наезда получил травмы.

"Несмотря на неоднократные предупреждения, некоторые водители по-прежнему не уделяют достаточного внимания технической исправности транспортных средств, в частности состоянию шин, и такое небрежное отношение в итоге приводит к авариям.

Вновь обращаем внимание, что чрезмерный износ протектора шин, неправильное давление или другие технические неисправности приводят к потере управления во время движения и серьезным дорожно-транспортным происшествиям. По этой причине поддержание автомобилей в исправном состоянии – это не только правило, но и главная гарантия безопасности дорожного движения", - указали в дорожной полиции.