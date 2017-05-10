На трассе Баку-Губа столкнулись грузовой автомобиль и легковая машина: есть погибшие

Баку. 10 мая. REPORT.AZ/ На трассе Баку-Губа произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погиб один человек.

Как сообщает Report, инцидент был зарегистрирован на абшеронском участке трассы Баку-Губа.

Так, грузовая машина марки Shacman столкнулась с пассажирским автомобилем марки ВАЗ-2107. В результате аварии автомобиль марки ВАЗ-2107 получил повреждения. Водитель автомобиля Фарид Джахангир оглу Мусаибов 1987 г.р. скончался на месте происшествия.

К месту аварии были привлечены сотрудники дорожно-патрульной службы. По предварительной версии, возможной причиной аварии отмечается езда на высокой скорости автомобиля марки ВАЗ-2107.

По факту Главным управлением следствия и дознания министерства внутренних дел ведется расследование.



