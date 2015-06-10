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    ​На трассе Баку-Губа произошло ДТП со смертельным исходом

    Спасатели извлекли тело из деформированного автомобиля

    Баку. 10 июня. REPORT.AZ/ На трассе Баку-Губа легковой автомобиль марки Mercedes врезался в ограждение на обочине дороги. Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС), водитель легкового автомобиля скончался на месте. Спасатели с помощью специальных инструментов и оборудования с соблюдением мер безопасности извлекли тело из деформированного автомобиля и передали по назначению. Операция завершилась в 07:30. 

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