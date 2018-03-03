На трассе Баку-Губа автомобиль сбил пожилого мужчину и скрылся с места происшествия

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Баку. 3 марта. REPORT.AZ/ На 11 км трассы Баку-Губа произошло ДТП с пешеходом.

Как передает Report, в части дороги, пролегающей через Бинагадинский район, Новрузов Юсиф Эййуб оглы 1952 г. был обнаружен в бессознательном состоянии на обочине дороги.

С помощью машины скорой помощи он был помещен в Клинический медицинский центр № 1.

В ходе расследования сотрудников правоохранительных органов, было установлено, что он был сбит автомобилем. Ведется поиск водителя.