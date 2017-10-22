На трассе Баку-Газах автомобиль упал в канал, два человека ранены

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Евлах. 22 октября REPORT.AZ/ В результате ДТП в Евлахском районе с участием автомобиля марки BMW, ранения получили водитель и пассажир иномарки. Как сообщает западное бюро Report, на трассе Баку-Газах, на территории села Самедабад, автомобиль потеряв управление упал в канал.

В результате, жители города Гянджа, Рамин Муслим оглы Мамедов 1984 г.р. и Исфендияр Нафиг оглы Асланов 1985 г.р. получили различные телесные повреждения. В главном управлении дорожной полиции ведется расследование.