На трассе Алят-Астара туман создал проблемы движению автомобилей

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Билясувар. 2 февраля. REPORT.AZ/ В Билясуваре туман создал проблемы в движении автомобилей.

Как передает Аранское бюро Report, с ночи на территории района начала наблюдаться туманная погода.

Сильный туман создал проблемы движению транспорта на участке магистральной автомобильной дороги Алят-Астара проходящей через Билясуварский район.

По этой причине движение транспортных средств происходит на низкой скорости

Также туманная погода наблюдается в некоторых сельских дорогах района. На указанных территориях на данный момент никаких дорожно-транспортных происшествий на зафиксировано.