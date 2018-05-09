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    На трассе Алят-Астара автомобиль столкнулся с мотоциклом, 2 человека ранены - ФОТО

    Инцидент произошел в городе Лянкяран© Report

    Лянкяран. 9 мая. REPORT.AZ/ На 200 км автомагистрали Алят-Астара, пролегающем через территорию Лянкяранского района, произошло ДТП.

    Как сообщает южное бюро Report, автомобиль марки ВАЗ-2107 с государственным регистрационным номером 42-BL-759 на территории села Дигях столкнулся с мотоциклом "Муравей", которым управлял житель Лянкярана Аббасов Гурбан.

    В результате, водитель мотоцикла и его пассажир Самир Шириев c телесными повреждениями были доставлены в Лянкяранскую районную центральную больницу. Г.Аббасову, состояние которого оценивается как тяжелое, поставлен диагноз закрытая черепно-мозговая травма.

    По факту ведется расследование. Детали происшествия уточняются.

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