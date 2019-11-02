 Наверх

На территории торгового центра Бина продолжается откачка дождевых вод

На территории торгового центра Бина продолжается откачка дождевых вод

Вчерашний дождь вызвал ряд проблем в столичном Абшеронском и Гарадагском районах.

Как сообщили Report в МЧС, на основе данных, поступивших на горячую линию 112 министерства, соответствующие силы и транспортные средства Государственной службы противопожарной защиты МЧС были привлечены в район для откачки дождевых вод.

В настоящее время продолжается работа по откачке дождевых в городе Хырдалан Абшеронского района и с территории торгового центре Бина, расположенного в Гарадагском районе Баку.

Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

Эта новость также доступна на других языках:

Последние новости

Последние новости



Orphus sistemi
facebook
Подписывайтесь на страницу в Facebook и будьте в курсе всех интересных и актуальных новостей
Спасибо, мне уже нравится!