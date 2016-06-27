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    На территории сноса на "Советской" произошел пожар - ФОТО

    Пожар распространился и на ближайшую парикмахерскую

    Баку. 27 июня. REPORT.AZ/ На известной улице Советской в Ясамальском районе города Баку произошел пожар. 

    Как сообщает Report, на месте сноса старых зданий сгорели деревянные изделия и непригодные для пользования автомобильные шины. 

    Пожар распространился и на ближайшую парикмахерскую, в результате чего сгорела часть помещения. От пожара пострадал также автомобиль марки Мercedes, припаркованный перед парикмахерской. 

    Пожар был потушен пожарной бригадой, прибывшей на место происшествия. 

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