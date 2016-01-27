​На территории Абшерона в один день произошло два ДТП, двое человек погибли

Баку. 27 января. REPORT.AZ/ На территории Абшерона в один день зафиксировано два дорожно-транспортных происшествия.

Как сообщает Report, информацию об этом распространил официальный сайт министерства внутренних дел.

По информации, 26 января примерно в 14:00 в поселке Нюбар Абшеронского района управляемый жителем города Сумгайыт Виталием Асланхановым автомобиль марки Lexus врезался в ограждение дороги. В результате водитель и трое пассажиров были доставлены в больницу, где В.Асланханов скончался.

Примерно в 19:00 на той же территории житель района Рамиз Мирзоев на автомобиле марки İsuzu сбил переходящую дорогу Айгюн Насирову. А.Насирова скончалась по пути в больницу.

Главное управление дорожной полиции ведет расследование по обоим фактам.