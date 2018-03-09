 Наверх
    Закрыть фоторежим

    На судебном процессе по делу "Крытого Араза" разгорелся скандал

    Очередное судебное заседание назначено на 13 марта© Report

    Баку. 9 марта. REPORT.AZ/ Сегодня в Бакинском суде по тяжким преступлениям продолжилось судебное заседание по делу Араза Фараджева, известного в криминальном мире как "Крытый Араз", который, находясь в заключении, пытался создать тюремную банду, а также его подельников – Вугара Мусаева, Рената Заирова, Намика Бабаева, Эльмеддина Шахбазова, Эльтана Алиева и Хайяма Гурбанлы.

    Как сообщает Report, на процессе под председательством судьи Расима Садыхова были выслушаны показания потерпевшего Эльхана Акперова. 

    Он заявил, что не знает никого из подозреваемых и не имеет к ним претензий: "В отношении меня не было совершено никакого преступления, не понимаю, почему меня причислили к потерпевшим". 

    В ответ на это судья заявил, что в ходе следствия пострадавший сообщил о знакомстве с подозреваемым Э.Шахбазовым. А Э.Акперов дружил с отцом Э.Шахбазова. 

    В этот момент между судьей и Э.Шахбазовым возник спор, после которого последний был выведен из зала суда и слушание продолжилось без его участия.

    Очередное слушание по данному делу было назначено на 13 марта.

    Согласно обвинительному акту, А.Фараджев во время отбывания наказания в исправительном учреждении №8, в декабре 2016 года создал организованную преступную банду, вовлек в нее Вугара Мусаева и других своих знакомых. Эта банда грабила дома в Баку и регионах, как выяснилось, все эти действия координировал А.Фараджев.

    14 апреля 2017 года сотрудники СГБ задержали Вугара Мусаева, Рената Заирова и Намика Бабаева. 

    Стало известно, что преступную группировку создал А.Фараджев. 

    Как выяснилось, будучи в тюремном заключении, в эту группировку, помимо А.Фараджева, входил и Э.Шахбазов.

    Отметим, что А.Фараджев известен в криминальном мире как "Kрытый Араз", он считается одним из подельников "вора в законе" Ровшана Лянкяранского.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi