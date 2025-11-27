На судебном процессе над гражданами Армении началось выступление адвокатов обвиняемых
Происшествия
- 27 ноября, 2025
- 16:52
В Бакинском военном суде 27 ноября продолжается судебный процесс по уголовному делу, в котором обвиняются граждане Армении.
Как сообщает Report, в судебном заседании принимают участие обвиняемые, их защитники, потерпевшие, их правопреемники и представители, а также прокуроры, поддерживающие государственное обвинение.
Судебный процесс начался с защитной речи адвокатов обвиняемых.
Последние новости
18:08
ЦАХАЛ нанес серию авиаударов по объектам "Хезболлы" в Южном ЛиванеДругие страны
18:07
Джейхун Байрамов принял участие в круглом столе в Aspen Institute ItaliaВнешняя политика
17:46
Путин: Прекращение огня произойдет только после отвода украинских войскДругие страны
17:45
ACG должна определиться с намерениями по покупке Anglo Asian до 24 декабряБизнес
17:40
Путин: Американская делегация посетит Москву на следующей неделеВ регионе
17:37
МИД Азербайджана соболезнует КНР в связи с многочисленными жертвами при пожаре в ГонконгеВнешняя политика
17:36
АПБА: За десять месяцев зарегистрировано 42 случая пищевого отравленияЗдоровье
17:35
Путин назвал ложью заявления о планах РФ напасть на ЕвропуВ регионе
17:30