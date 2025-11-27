Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе Бюджетный пакет Лига чемпионов УЕФА ОТГ
    На судебном процессе над гражданами Армении началось выступление адвокатов обвиняемых

    Происшествия
    • 27 ноября, 2025
    • 16:52
    В Бакинском военном суде 27 ноября продолжается судебный процесс по уголовному делу, в котором обвиняются граждане Армении.

    Как сообщает Report, в судебном заседании принимают участие обвиняемые, их защитники, потерпевшие, их правопреемники и представители, а также прокуроры, поддерживающие государственное обвинение.

    Судебный процесс начался с защитной речи адвокатов обвиняемых.

    Армения военные преступления судебный процесс
    Ermənistan vətəndaşlarının məhkəməsində təqsirləndirilən şəxslərin vəkillərinin müdafiə çıxışı başlayıb

