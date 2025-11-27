На суде адвокаты обвиняемых граждан Армении выступили с защитной речью

В Бакинском военном суде продолжилось заседание по рассмотрению уголовных дел в отношении граждан Армении Араика Арутюняна, Аркадия Гукасяна, Бако Саакяна, Давида Ишханяна, Давида Бабаяна, Левона Мнацаканяна и других лиц, обвиняемых в совершении преступлений против мира и человечности в результате военной агрессии Армении против Азербайджана, в военных и других преступлениях.

Как сообщает Report, на открытом заседании суда под председательством судьи Зейнала Агаева в составе судей Джамала Рамазанова и Анара Рзаева (резервный судья - Гюнель Самедова) каждому из обвиняемых был предоставлен переводчик на язык, которым владеет, а также адвокаты для защиты.

В судебном заседании принимали участие обвиняемые лица, их адвокаты, часть потерпевших, их правопреемники и представители, а также прокуроры, поддерживающие государственное обвинение.

Адвокаты обвиняемых выступили с защитной речью.

