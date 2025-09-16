На суде Варданян попросил допросить Пашиняна, членов Минской группы ОБСЕ и представителей МККК

Ильхам Алиев Великое возвращение Формула 1
    В Бакинском военном суде состоялось очередное заседание по уголовному делу в отношении гражданина Армении Рубена Варданяна, обвиняемого по статьям Уголовного кодекса Азербайджанской Республики, связанным с преступлениями против мира и человечности, военными преступлениями, а также терроризмом, финансированием терроризма и другими тяжкими преступлениями.

    Как сообщает Report, на открытом судебном заседании под председательством судьи Зейнала Агаева, в составе Анара Рзаева и Джамала Рамазанова (запасной судья Гюнель Самедова), обвиняемому был предоставлен переводчик на язык, которым он владеет, то есть русский, а также выбранный им самим адвокат для защиты.

    Судья Зейнал Агаев представил потерпевшим и правопреемникам потерпевших, впервые участвующим в процессе, судебную коллегию, прокуроров, поддерживающих государственное обвинение, переводчиков и т.д., а также разъяснил их права и обязанности, предусмотренные законодательством.

    Затем обвиняемый Рубен Варданян обратился к суду, заявив, что у него есть несколько ходатайств.

    Сначала обвиняемый обратился к суду с просьбой "допросить некоторых лиц по уголовному делу, по которому он обвиняется – премьер-министра Республики Армения Никола Пашиняна, членов Минской группы ОБСЕ, представителей МККК в Азербайджане".

    Новость дополняется...

