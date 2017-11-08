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    На суде сына Галиба Салахзаде потерпевший отозвал жалобу

    Очередное заседание суда назначено на 20 ноября

    Баку. 8 ноября. REPORT.AZ/ Сегодня в Насиминском районном суде продолжилось судебное заседание по уголовному делу сына бывшего депутата Милли Меджлиса Галиба Салахзаде Алигусейна Салахзаде, обвиняемого в оказании сопротивления представителю власти.

    Как сообщает Report, на процессе под председательством судьи Шалалы Гасановой потерпевший Элбей Мирзалиев сообщил об отзыве жалобы.

    Он отметил, что представит суду заявление в связи с этим.

    После адвокат А. Салахзаде подал ходатайство. Он попросил вынести в отношении его подзащитного решение о домашнем аресте.

    Ходатайство было отклонено.

    Очередное заседание суда назначено на 20 ноября.

    Отметим, что в отношении А. Салахзаде Насиминским районным судом было принято решение о заключении под стражу сроком на 3 месяца. Он обвиняется в избиении сотрудника ОАО "Азерсу".

    А. Салахзаде инкриминируется статья 315.2 (сопротивление или применение насилия в отношении представителя власти) Уголовного кодекса.

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