На суде сына Галиба Салахзаде потерпевший отозвал жалобу

Баку. 8 ноября. REPORT.AZ/ Сегодня в Насиминском районном суде продолжилось судебное заседание по уголовному делу сына бывшего депутата Милли Меджлиса Галиба Салахзаде Алигусейна Салахзаде, обвиняемого в оказании сопротивления представителю власти.

Как сообщает Report, на процессе под председательством судьи Шалалы Гасановой потерпевший Элбей Мирзалиев сообщил об отзыве жалобы.

Он отметил, что представит суду заявление в связи с этим.

После адвокат А. Салахзаде подал ходатайство. Он попросил вынести в отношении его подзащитного решение о домашнем аресте.

Ходатайство было отклонено.

Очередное заседание суда назначено на 20 ноября.

Отметим, что в отношении А. Салахзаде Насиминским районным судом было принято решение о заключении под стражу сроком на 3 месяца. Он обвиняется в избиении сотрудника ОАО "Азерсу".

А. Салахзаде инкриминируется статья 315.2 (сопротивление или применение насилия в отношении представителя власти) Уголовного кодекса.