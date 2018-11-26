На суде причастных к смерти спортсмена отца и сына возник спор

Баку. 26 ноября. REPORT.AZ/ Сегодня в Бакинском суде по тяжким преступлениям началось подготовительное заседание по уголовному делу в отношении Рамиля Исмаилова и его отца Ахада Исмаилова, ставших причиной смерти спортсмена в Сумгайыте.

Как сообщает Report, на процессе под председательством судьи Зейнала Агаева были уточнены анкетные данные обвиняемых.

Затем между Икрамом Абдуллаевым - адвокатом одного из обвиняемых лиц - и близким родственником потерпевшей стороны возник спор.

Суд вывел участников из зала.

Процесс отложен до 27 ноября.

Отметим, что инцидент произошел в прошлом году в 21-м квартале Сумгайыта. Между группой молодых людей произошла массовая драка, во время которой двое жителей Сумгайыта - Габибов Расиф Асиф оглу 1992 г.р. и Дадашов Самир Таир оглу 1988 г.р. получили ножевые ранения. Раненых сразу же доставили в больницу.

Спустя несколько дней Р.Габибов скончался в больнице.

Сотрудниками правоохранительных органов были задержаны подозреваемые в совершении преступления отец и сын - Рамиль и Ахад Исмаиловы.

В информации отмечается, что участники инцидента были соседями. Спор возник по причине ругательств.

По факту возбуждено уголовное дело по ст. 126.3 УК.

Следует отметить, что Р.Габибов был спортсменом.