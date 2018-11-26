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    На суде причастных к смерти спортсмена отца и сына возник спор

    Баку. 26 ноября. REPORT.AZ/ Сегодня в Бакинском суде по тяжким преступлениям началось подготовительное заседание по уголовному делу в отношении Рамиля Исмаилова и его отца Ахада Исмаилова, ставших причиной смерти спортсмена в Сумгайыте. 

    Как сообщает Report, на процессе под председательством судьи Зейнала Агаева были уточнены анкетные данные обвиняемых. 

    Затем между Икрамом Абдуллаевым - адвокатом одного из обвиняемых лиц - и близким родственником потерпевшей стороны возник спор. 

    Суд вывел участников из зала.

    Процесс отложен до 27 ноября.

    Отметим, что инцидент произошел в прошлом году в 21-м квартале Сумгайыта. Между группой молодых людей произошла массовая драка, во время которой двое жителей Сумгайыта - Габибов Расиф Асиф оглу 1992 г.р. и Дадашов Самир Таир оглу 1988 г.р. получили ножевые ранения. Раненых сразу же доставили в больницу. 

    Спустя несколько дней Р.Габибов скончался в больнице.

    Сотрудниками правоохранительных органов были задержаны подозреваемые в совершении преступления отец и сын - Рамиль и Ахад Исмаиловы. 

    В информации отмечается, что участники инцидента были соседями. Спор возник по причине ругательств. 

    По факту возбуждено уголовное дело по ст. 126.3 УК. 

    Следует отметить, что Р.Габибов был спортсменом. 

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