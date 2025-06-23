На суде подтверждено, что приказ о бомбардировке азербайджанских городов вдали от линии фронта был отдан руководством Армении

В Бакинском военном суде 23 июня состоялось очередное заседание по уголовным делам в отношении граждан Республики Армения, обвиняемых в совершении преступлений против мира и человечности, военных и других преступлениях.

В Бакинском военном суде 23 июня состоялось очередное заседание по уголовным делам в отношении граждан Республики Армения Араика Арутюняна, Аркадия Гукасяна, Бако Саакяна, Давида Ишханяна, Давида Бабаяна, Левона Мнацаканяна и других, обвиняемых в совершении преступлений против мира и человечности, военных и других преступлениях.

Как сообщает Report, на открытом судебном заседании под председательством судьи Зейнала Агаева, в составе Джамала Рамазанова и Анара Рзаева (запасной судья Гюнель Самедова), каждому из обвиняемых были предоставлены переводчики на язык, которым они владеют, а также адвокаты для их защиты.

В заседании участвовали обвиняемые, их защитники, часть потерпевших, их правопреемники и представители, а также прокуроры, поддерживающие государственное обвинение.

В ходе судебного заседания обвиняемый Араик Арутюнян ответил на вопросы прокуроров. Отвечая на вопросы помощника генерального прокурора по особым поручениям Тугая Рагимли, А.Арутюнян сказал, что является членом всеармянского фонда "Айастан" Армении (головной офис которого находится в Ереване (этот фонд был создан указом президента Армении Левона Тер-Петросяна в 1992 году – ред.)), и что он участвовал во всех заседаниях фонда.

Он утверждал, что фонд "Айастан" занимался благотворительными проектами как в Армении, так и в самопровозглашенном режиме. "Фонд реализовывал инфраструктурные проекты в Карабахе. Занимался строительством школ и детских садов, а также другими благотворительными проектами", - добавил он.

Обвиняемый заявил, что средства для фонда не собирались наличными, а переводились через банк.

А.Арутюнян сказал, что не имело значения, были ли подрядчики, выполняющие работы за счет средств фонда, из Армении или из самопровозглашенного режима: "Кто выигрывал тендер, те и выполняли работы".

Обвиняемый подтвердил, что основная связь между суверенными территориями Азербайджана, которые ранее были оккупированы, и Арменией осуществлялась по двум дорогам, построенным за счет средств фонда (магистральные дороги Ереван-Горис-Ханкенди и Ереван-Басаркечер-Ханкенди), и добавил: "В южном направлении тоже были дороги, но в основном грунтовые, и они не использовались так часто. На основных дорогах не было никаких запретов на транспорт и грузоперевозки. Однако по некоторым областям существовали ограничения. Например, применялись ограничения на перевозку лесных деревьев. Проводились контрольные мероприятия по санитарным зонам, но по другим областям особых ограничений не было".

Он также заявил, что не было никаких ограничений на перевозку военной техники по этим дорогам.