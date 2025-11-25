Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе Бюджетный пакет Лига чемпионов УЕФА
    На суде по делу Рубена Варданяна заслушаны показания потерпевших

    Происшествия
    • 25 ноября, 2025
    • 16:59
    На суде по делу Рубена Варданяна заслушаны показания потерпевших

    В Бакинском военном суде продолжился судебный процесс по уголовному делу в отношении гражданина Армении Рубена Варданяна, обвиняемого по таким статьям Уголовного кодекса Азербайджана, как преступления против мира и человечности, военные и другие тяжкие преступления.

    Как сообщает Report, на открытом судебном заседании под председательством судьи Зейнала Агаева, в составе судей Анара Рзаева и Джамала Рамазанова (запасной судья Гюнель Самедова), обвиняемому был предоставлен переводчик на язык, которым он владеет, то есть русский, а также адвокат для его защиты.

    Судья З. Агаев представил впервые участвующим в процессе потерпевшим и их правопреемникам состав суда, прокуроров, поддерживающих государственное обвинение, переводчиков и других участников, а также разъяснил их права и обязанности, предусмотренные законодательством.

    Затем были заслушаны показания потерпевших.

