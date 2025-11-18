На суде по делу Рубена Варданяна заслушаны показания потерпевших

В Бакинском военном суде продолжился судебный процесс по уголовному делу в отношении гражданина Армении Рубена Варданяна, обвиняемого по таким статьям Уголовного кодекса Азербайджана, как преступления против мира и человечности, военные преступления, терроризм, финансирование терроризма, а также в других тяжких преступлениях.

Как сообщает Report, на открытом заседании суда под председательством судьи Зейнала Агаева в составе судей Анара Рзаева и Джамала Рамазанова (резервный судья - Гюнель Самедова) обвиняемый был обеспечен переводчиком на язык, которым владеет, то есть, русский, а также избранным им самим адвокатом для защиты.

Судья З. Агаев представил впервые участвующим в процессе потерпевшим и их правопреемникам состав суда, прокуроров, поддерживающих государственное обвинение, переводчиков и других участников, а также разъяснил их права и обязанности, предусмотренные законодательством.

Затем было отмечено, что на одном из предыдущих заседаний обвиняемый Рубен Варданян заявил ходатайство об отводе Ислама Агакеримова, который ранее участвовал в подготовительном заседании суда в качестве переводчика. Отмечалось, что Ислам Агакеримов был приглашен на сегодняшнее заседание и участвует в процессе.

Обвиняемый Рубен Варданян и его адвокат Эмиль Бабышев, защищавший его права, также ходатайствовали об удовлетворении отвода.

Ислам Агакеримов отметил, что перевод решения суда, принятого на предварительном слушании, был выполнен им, и в этом переводе была допущена лишь одна механическая ошибка, которая не повлияла на суть решения, не привела к его изменению и никак не навредила его содержанию.

Отвечая на вопрос председательствующего З. Агаева, Ислам Агакеримов заявил, что это произошло случайно и по инерции, и он не допустил эту единственную ошибку в переводе сознательно.

Комментируя возражение, начальник отдела Управления по поддержанию государственного обвинения Генеральной прокуратуры Насир Байрамов сообщил, что защита неоднократно заявляла это ходатайство в суде.

Поскольку переводчик не смог присутствовать на судебном заседании по уважительным причинам, выяснить его позицию по вышеуказанным вопросам не представилось возможным. На сегодняшнем заседании переводчик заявил, что ошибка произошла механически и носила технический характер, и что он не допустил ее умышленно.

Прокурор Н. Байрамов, поддерживающий гособвинение, указал, что отвод переводчику может быть признан обоснованным и удовлетворенным в случаях, предусмотренных уголовно-процессуальным законом. Однако основания для отвода переводчику не указывают на механическую или техническую ошибку. Поэтому он просил суд не удовлетворять отвод защиты переводчику.

Выслушав стороны, суд удалился в совещательную комнату для принятия решения.

После совещания было оглашено решение. Согласно решению, отвод был оставлен без удовлетворения.

Отмечалось, что основания для отвода переводчика в уголовном судопроизводстве четко определены в уголовно-процессуальном законодательстве и при рассмотрении отвода в отношении Ислама Агакеримова такие основания не были установлены.

Затем были заслушаны показания потерпевших.

Отвечая на вопросы государственного обвинителя Вюсала Абдуллаева, потерпевший Джамиль Алиев сообщил, что, находясь в селе Чаракдар Агдеринского района, он, а также Бахрам Аллахъяров и Мурад Вердиев получили ранения различной степени тяжести в результате попадания противотанковой управляемой ракеты, выпущенной остатками армянской армии и незаконными армянскими вооруженными формированиями. Находившийся с ними в тот момент Шикар Гусейнов погиб.

Потерпевший Интигам Рустамли отметил, что он и еще один человек получили ранения в результате провокации со стороны остатков армянской армии и незаконных армянских вооруженных формирований в Ходжавендском районе.

Отвечая на вопросы государственного обвинителя Тараны Мамедовой, потерпевший Этибар Алиев сообщил, что во время поездки с журналистами в село Сусузлуг Кяльбаджарского района произошел взрыв в результате подрыва автомобиля, которым он управлял, на мине, заложенной противником. Погибли корреспондент АЗЕРТАДЖ Магеррам Ибрагимов, оператор Закрытого акционерного общества "Азербайджанское телевидение и радиовещание" Сирадж Абышов и заместитель главы Исполнительной власти Кяльбаджарского района по Сусузлугскому сельскому административно-территориальному округу Ариф Алиев, он сам и еще три человека получили телесные повреждения различной степени тяжести.

Потерпевший Аллахверди Мамедли отметил, что получил ранение в результате взрыва гранаты, брошенной остатками армянской армии и незаконными армянскими вооруженными формированиями в Ходжавендском районе.

Отвечая на вопросы помощника генерального прокурора по особым поручениям Тугая Рагимли, потерпевший Нахид Асадов заявил, что получил ранение в результате попадания снаряда, выпущенного противником в Ходжавендском районе.

Потерпевший Эльшан Рустамов отметил, что при разминировании мин, установленных противником в Джебраильском районе, произошел взрыв, в результате которого он получил различные ранения.

Потерпевший Шахмар Джалилов сообщил, что в результате ракетного обстрела со стороны остатков армянской армии и незаконных армянских вооруженных формирований в направлении Агдеринского района автомобиль, в котором они находились, был подбит, он получил ранения, один человек погиб.

Отвечая на вопросы государственного обвинителя Фуада Мусаева, потерпевший Умуд Шукюров отметил, что в результате провокации противника в Кяльбаджаре погибло несколько человек, а он и еще несколько человек получили ранения различной степени тяжести.

Потерпевший Новруз Алиев сообщил, что получил ранения в результате провокации противника с применением беспилотников в селе Еллиджа Кяльбаджарского района.

Отвечая на вопросы прокурора Насира Байрамова, потерпевший Эйнулла Насирли отметил, что получил ранения в результате обстрела остатками армянской армии и незаконных армянских вооруженных формирований в направлении Ходжалинского района.

Другой потерпевший Юсиф Юсифов, заявил, что Ихтияр Байрамов был убит, а он сам получил ранения в результате снайперского огня, открытого остатками армянской армии и незаконными армянскими вооруженными формированиями на территории Агдамского района.

Далее судебное заседание продолжилось изучением документов и других доказательств, содержащихся в материалах уголовного дела.

Следующее заседание суда назначено на 20 ноября.

Напомним, что Рубен Варданян обвиняется по статьям 100.1, 100.2 (планирование, подготовка, развязывание и ведение агрессивной войны), 107 (депортация или принудительное переселение населения), 109 (преследование), 110 (насильственное исчезновение людей), 112 (лишение свободы в нарушение норм международного права), 113 (применение пыток), 114.1 (наемничество), 115.2 (нарушение законов и обычаев войны), 116.0.1, 116.0.2, 116.0.10, 116.0.11, 116.0.16, 116.0.18 (нарушение норм международного гуманитарного права во время вооруженных конфликтов), 120.2.1, 120.2.3, 120.2.4, 120.2.7, 120.2.11, 120.2.12 (умышленное убийство), 29,120.2.1, 29,120.2.3, 29,120.2.4, 29,120.2.7, 29,120.2.11, 29,120.2.12 (покушение на умышленное убийство), 192.3.1 (незаконное предпринимательство), 214.2.1, 214.2.3, 214.2.4 (терроризм), 214-1 (финансирование терроризма), 218.1, 218.2 (организация преступного сообщества), 228.3 (незаконное приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, комплектующих деталей к нему, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств), 270-1.2, 270-1.4 (деяния, создающие угрозу авиационной безопасности), 278.1 (насильственный захват власти или насильственное удержание власти, насильственное изменение конституционного строя государства), 279.1, 279.2, 279.3 (создание не предусмотренных законодательством вооруженных формирований или групп), 318.2 (незаконное пересечение государственной границы Азербайджанской Республики) УК Азербайджанской Республики.