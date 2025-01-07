На суде по делу французского шпиона Мартина Райана зачитан обвинительный акт

На суде по делу французского шпиона Мартина Райана зачитан обвинительный акт

В Бакинском суде по тяжким преступлениям продолжился судебный процесс по уголовному делу обвиняемых в шпионаже в пользу Франции иностранного гражданина Мартина Райана и госизмене гражданина Азербайджана Азада Мамедли.

Как сообщает Report, на процессе под председательством судьи Эльмина Рустамова подсудимым были разъяснены их права.

Мартина Райана обеспечили адвокатом и переводчиком.

Судебное заседание открыто для представителей местных и зарубежных СМИ, сотрудников иностранных посольств.

После начала судебного следствия государственный обвинитель зачитал обвинительный акт.

Уголовное дело в отношении Райана и Мамедли было возбуждено Службой государственной безопасности Азербайджана.

Мартин Райан, гражданин Франции и Великобритании, родился в 1988 году и имеет высшее образование, занимался предпринимательской деятельностью в Азербайджане, был генеральным директором компании Merkorama.

Согласно материалам обвинения, Райан был привлечен к сотрудничеству как агент-шпион сотрудниками французского DGSE (Главного управления внешней безопасности), которые позже были объявлены персонами нон грата и высланы из Баку.

Он собирал информацию об оружии и боеприпасах, производимых в Азербайджанской Республике, комплектовании азербайджанской армии во время 44-дневной Отечественной войны 2020 года, лицах, проходящих военную службу в ВС или уволенных в запас, которых можно привлечь к сотрудничеству, а также гражданах, получивших образование на французском языке за рубежом, иностранных гражданах и юридических лицах, действующих в Азербайджане, возможностях организации тайных денежных переводов через Азербайджан в другие страны по заданию французских спецслужб, отношениях и связях Азербайджана с Великобританией, Алжиром, Турцией, Пакистаном, Ираном, Китаем, Сомали, государствами Центральной Азии, планах военного сотрудничества, импортируемом в Азербайджан вооружении и боеприпасах.

Райан также подозревается в целенаправленном установлении личных отношений с лицами, работавшими в посольствах некоторых иностранных государств в Азербайджане, получении от них информации и передаче ее иностранной спецслужбе.

В обвинительном акте отмечается, что Райан организовал встречи Азада Мамедли с сотрудниками французских спецслужб в арендуемой им квартире в Сабаильском районе Баку и в одном из ресторанов столицы. Мамедли было обещано иностранное гражданство в обмен на выполняемые им задания.

В случае признания виновными Мартину Райану и Азаду Мамедли грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 12 до 20 лет.

На судебном заседании обвиняемый Мартин Райан заявил, что признает себя частично виновным по уголовному делу, и отметил наличие доказательств, подтверждающих это.

Следующее судебное заседание назначено на 19 февраля, на нем обвиняемые дадут показания.

Напомним, что Мартин Райан и другие фигуранты по делу были арестованы 4 декабря 2023 года.

Азад Мамедли, арестованный вместе с Райаном, родился в 1995 году, работал юристом в Международном банке Азербайджана, в 2023 году уехал в Великобританию. Мамедли был арестован спустя два месяца после возвращения в Азербайджан.

Как известно, после разоблачения широкой шпионской сети и провалов в работе 20 декабря 2023 года глава Главного управления внешней безопасности Франции (DGSE) Бернар Эмье был освобожден от занимаемой должности.