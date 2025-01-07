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На суде по делу французского шпиона Мартина Райана зачитан обвинительный акт

На суде по делу французского шпиона Мартина Райана зачитан обвинительный акт На суде по делу французского шпиона Мартина Райана зачитан обвинительный акт
Происшествия
7 января 2025 г. 11:54
На суде по делу французского шпиона Мартина Райана зачитан обвинительный акт

В Бакинском суде по тяжким преступлениям продолжился судебный процесс по уголовному делу обвиняемых в шпионаже в пользу Франции иностранного гражданина Мартина Райана и госизмене гражданина Азербайджана Азада Мамедли.

Как сообщает Report, на процессе под председательством судьи Эльмина Рустамова подсудимым были разъяснены их права.

Мартина Райана обеспечили адвокатом и переводчиком.

Судебное заседание открыто для представителей местных и зарубежных СМИ, сотрудников иностранных посольств.

После начала судебного следствия государственный обвинитель зачитал обвинительный акт.

Уголовное дело в отношении Райана и Мамедли было возбуждено Службой государственной безопасности Азербайджана.

Мартин Райан, гражданин Франции и Великобритании, родился в 1988 году и имеет высшее образование, занимался предпринимательской деятельностью в Азербайджане, был генеральным директором компании Merkorama.

Согласно материалам обвинения, Райан был привлечен к сотрудничеству как агент-шпион сотрудниками французского DGSE (Главного управления внешней безопасности), которые позже были объявлены персонами нон грата и высланы из Баку.

Он собирал информацию об оружии и боеприпасах, производимых в Азербайджанской Республике, комплектовании азербайджанской армии во время 44-дневной Отечественной войны 2020 года, лицах, проходящих военную службу в ВС или уволенных в запас, которых можно привлечь к сотрудничеству, а также гражданах, получивших образование на французском языке за рубежом, иностранных гражданах и юридических лицах, действующих в Азербайджане, возможностях организации тайных денежных переводов через Азербайджан в другие страны по заданию французских спецслужб, отношениях и связях Азербайджана с Великобританией, Алжиром, Турцией, Пакистаном, Ираном, Китаем, Сомали, государствами Центральной Азии, планах военного сотрудничества, импортируемом в Азербайджан вооружении и боеприпасах.

Райан также подозревается в целенаправленном установлении личных отношений с лицами, работавшими в посольствах некоторых иностранных государств в Азербайджане, получении от них информации и передаче ее иностранной спецслужбе.

В обвинительном акте отмечается, что Райан организовал встречи Азада Мамедли с сотрудниками французских спецслужб в арендуемой им квартире в Сабаильском районе Баку и в одном из ресторанов столицы. Мамедли было обещано иностранное гражданство в обмен на выполняемые им задания.

В случае признания виновными Мартину Райану и Азаду Мамедли грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 12 до 20 лет.

На судебном заседании обвиняемый Мартин Райан заявил, что признает себя частично виновным по уголовному делу, и отметил наличие доказательств, подтверждающих это.

Следующее судебное заседание назначено на 19 февраля, на нем обвиняемые дадут показания.

Напомним, что Мартин Райан и другие фигуранты по делу были арестованы 4 декабря 2023 года.

Азад Мамедли, арестованный вместе с Райаном, родился в 1995 году, работал юристом в Международном банке Азербайджана, в 2023 году уехал в Великобританию. Мамедли был арестован спустя два месяца после возвращения в Азербайджан.

Как известно, после разоблачения широкой шпионской сети и провалов в работе 20 декабря 2023 года глава Главного управления внешней безопасности Франции (DGSE) Бернар Эмье был освобожден от занимаемой должности.

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Версия на английском языке Indictment announced against Martin Ryan in French espionage case
Версия на азербайджанском языке Fransaya casusluqda təqsirləndirilən Martin Ryana ittiham aktı elan olunub

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