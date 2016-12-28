На суде по делу Акифа Човдарова показания дал арестованный генерал: Были прослушаны телефоны на основании требования, подписанного Эльдаром Махмудовым

Баку. 28 декабря. REPORT.AZ/ Сегодня в административном здании Сабунчинского районного суда продолжено судебное заседание по уголовному делу бывшего начальника Главного управления безопасности в сфере энергетики и транспорта ликвидированного министерства национальной безопасности, генерал-майора Акифа Човдарова, бывшего работника Главного управления безопасности в сфере энергетики и транспорта МНБ, полковника Селима Мамедова, бывшего начальника управления МНБ, майора Акифа Алиева и бывшего заведующего отделом Орхана Османова.

Как сообщает Report, на закрытом заседании под председательством председателя Бакинского военного суда Габиба Гасанова показания дал бывший начальник Центра мониторинга МНБ, генерал-майор Теймур Гулиев.

Адвокат А.Човдарова - Садиг Расулов сказал журналистам, что Т.Гулиев заявил о том, что за время работы не допускал никаких правонарушений, работал согласно инструкции. По словам Т.Гулиева, на основе подписанного Эльдаром Махмудовым требования были прослушаны телефоны управления: "Мы всегда работали по этому правилу. Несмотря на наличие или отсутствие судебного постановления, управление функционировало в этом порядке. Наше управление было вспомогательным. Для прослушивания телефонов к нам обращались Генпрокуратура, министерство внутренних дел, Государственная пограничная служба, Государственная таможенная служба. На основании требования министра также был прослушан телефон Таги Ахмедова".

Затем в качестве свидетеля был допрошен бывший водитель А.Човдарова - Нурхан Атакишиев.

Очередное судебное заседание назначено на 9 января.

Отметим, что А.Човдаров был арестован в ноябре прошлого года. Сабаильский районный суд избрал в его отношении меру пресечения в виде ареста сроком на 4 месяца. В дальнейшем срок меры пресечения в его отношении неоднократно продлевался. Он обвиняется по статьям 145.3 (Незаконное лишение человека свободы, не связанное с его похищением, если они повлекли по неосторожности смерть потерпевшего или иные тяжкие последствия), 179.3.1, 179.3.2 (Присвоение или растрата, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенные организованной группой, в крупном размере), 181.3.1, 181.3.2 (Разбой, то есть нападение в целях завладения чужим имуществом, совершенное организованной группой, в крупном размере), 182.3.1, 182.3.2 (Вымогательство, то есть требование передачи чужого имущества, совершенное в крупном размере), 228.4 (Незаконные приобретение, сбыт или ношение газового оружия, холодного оружия, в том числе метательного оружия), 302.1, 302.2 (Осуществление оперативно-розыскных мероприятий не управомоченными на то лицами, совершенные с использованием специальных технических средств, предназначенных для тайной передачи информации), 311.3.1, 311.3.2, 311.3.3, 311.3.4 (получение взятки (пассивное взяточничество), группой лиц по предварительному сговору или организованной группой, неоднократно, с применением угроз), 313 (Служебный подлог), 341.2.1, 341.2.2 и 341.2.3 (Злоупотребление начальника или должностного лица властью или служебным положением, превышение власти или служебных полномочий, умышленное бездействие власти, совершенные группой лиц, повлекшие тяжкие последствия) УК.

Обвинительный акт по уголовному делу бывшего начальника Главного управления безопасности в сфере энергетики и транспорта ликвидированного министерства национальной безопасности, генерал-майора А.Човдарова, бывшего работника Главного управления безопасности в сфере энергетики и транспорта МНБ, полковника С.Мамедова, бывшего начальника управления МНБ, майора А.Алиева и бывшего завотделом О.Османова был утвержден 5 сентября генпрокурором Азербайджанской Республики, который осуществлял процессуальное руководство предварительного следствия, и направлен в суд для рассмотрения.

Напомним, что по делу проходят более 320-ти свидетелей и свыше 60-ти потерпевших. На основе судебных решений, принятых в целях обеспечить возмещение нанесенного потерпевшим ущерба, был наложен арест на денежные средства и имущества обвиняемых А.Човдарова, С.Мамедова, А.Алиева и О.Османова в размере 33 млн 466 тыс. манатов, в том числе на торговые объекты, объекты услуг, рыбные хозяйства, земельные участки и пр. на 8 млн 967 тыс. манатов, частные дома, квартиры, транспортные средства на 24 млн 445 тыс. манатов и ювелирные изделия на 37 тыс. манатов.