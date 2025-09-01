    Ильхам Алиев ШОС Китай Реджеп Тайип Эрдоган Минский процесс ОБСЕ

    На суде оглашены показания Левона Мнацаканяна по уголовному делу, данные им в ходе предварительного следствия

    Происшествия
    • 01 сентября, 2025
    • 15:55
    На судебном процессе в Бакинском военном суде 1 сентября были оглашены показания обвиняемого Левона Мнацаканяна, данные им в ходе предварительного следствия по уголовному делу.

    Как сообщает Report, в своих показаниях на предварительном следствии он заявил, что в сентябре 1992 года начал военную службу в "армии" сепаратистского режима в должности заместителя командира батальона.

    По его словам, он назначался на различные должности, затем с мая 2007 года по ноябрь 2012 года служил начальником штаба "оборонной армии" сепаратистского режима, а с ноября 2012 года по июнь 2015 года - заместителем начальника Генерального штаба вооруженных сил Республики Армения. С 14 декабря 2018 года по май-июнь 2019 года был "директором Спасательного управления" в городе Ханкенди, а с мая-июня 2019 года по июнь 2020 года - "начальником полиции". После выхода на пенсию нигде не работал.

    В период службы в должности командующего "оборонной армией" самопровозглашенного образования финансирование, вооружение и другие подобные вопросы "армии" осуществлялись Генеральным штабом вооруженных сил Республики Армения за счет бюджетных средств Республики Армения.

    С сентября 1992 года, с момента начала военной службы в качестве офицера в "оборонной армии" сепаратистского образования, он участвовал в боях во время первой Карабахской войны в направлении Кяльбаджарского, Физулинского, Агдеринского, Агдамского и Джебраильского районов.

    Отметим, что продолжается суд над гражданами Республики Армения, обвиняемыми в совершении преступлений против мира и человечности, военных преступлений, в том числе в подготовке и ведении агрессивной войны, геноциде, нарушении законов и правил войны, а также в терроризме, финансировании терроризма, насильственном захвате власти, насильственном ее удержании и многих других преступлениях в результате военной агрессии Армении.

