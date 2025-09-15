На суде представлены документы о нападениях на азербайджанцев в Кяркиджахане

В Бакинском военном суде проходит судебное заседание по уголовному делу граждан Армении.

Как сообщает Report, один из зачитанных на заседании документов касался показаний подозреваемых и свидетелей по факту массовых беспорядков, совершенных в 1988-1991 годах в поселке Кяркиджахан города Ханкенди, и разрушения домов проживающих там азербайджанцев.

Допрошенный в качестве подозреваемого Саркисян Георгий Исакович в своих показаниях указал, что 18-20 сентября 1988 года армянами были разрушены и сожжены дома азербайджанцев, и они были изгнаны из Ханкенди.

Допрошенный в качестве свидетеля Сафаров Шахверди Бахлул оглу в своих показаниях отметил, что с 1988 года в поселке Кяркиджахан происходили нападения на дома, где проживали азербайджанцы, и эти нападения организовывал знакомый ему армянин по имени Жора.

Допрошенный в качестве свидетеля Александр Хачатурян сказал, что с февраля 1988 года вооруженные люди под руководством Жоры Саркисяна организовывали изгнание азербайджанцев из Карабаха.

Отметим, что продолжается суд над гражданами Республики Армения, обвиняемыми в совершении преступлений против мира и человечности, военных преступлений, в том числе в подготовке и ведении агрессивной войны, геноциде, нарушении законов и правил войны, а также в терроризме, финансировании терроризма, насильственном захвате власти, насильственном ее удержании и других многочисленных преступлениях в результате военной агрессии Армении.