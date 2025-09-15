Ильхам Алиев Великое возвращение День знаний Формула 1
    Ильхам Алиев Великое возвращение День знаний Формула 1

    На суде представлены документы о нападениях на азербайджанцев в Кяркиджахане

    Происшествия
    • 15 сентября, 2025
    • 14:11
    На суде представлены документы о нападениях на азербайджанцев в Кяркиджахане

    В Бакинском военном суде проходит судебное заседание по уголовному делу граждан Армении.

    Как сообщает Report, один из зачитанных на заседании документов касался показаний подозреваемых и свидетелей по факту массовых беспорядков, совершенных в 1988-1991 годах в поселке Кяркиджахан города Ханкенди, и разрушения домов проживающих там азербайджанцев.

    Допрошенный в качестве подозреваемого Саркисян Георгий Исакович в своих показаниях указал, что 18-20 сентября 1988 года армянами были разрушены и сожжены дома азербайджанцев, и они были изгнаны из Ханкенди.

    Допрошенный в качестве свидетеля Сафаров Шахверди Бахлул оглу в своих показаниях отметил, что с 1988 года в поселке Кяркиджахан происходили нападения на дома, где проживали азербайджанцы, и эти нападения организовывал знакомый ему армянин по имени Жора.

    Допрошенный в качестве свидетеля Александр Хачатурян сказал, что с февраля 1988 года вооруженные люди под руководством Жоры Саркисяна организовывали изгнание азербайджанцев из Карабаха.

    Отметим, что продолжается суд над гражданами Республики Армения, обвиняемыми в совершении преступлений против мира и человечности, военных преступлений, в том числе в подготовке и ведении агрессивной войны, геноциде, нарушении законов и правил войны, а также в терроризме, финансировании терроризма, насильственном захвате власти, насильственном ее удержании и других многочисленных преступлениях в результате военной агрессии Армении.

    военные преступления Бакинский военный суд Ханкенди
    Ermənilərin məhkəməsində Kərkicahana hücumlar və dinc sakinlərin öldürülməsi ilə bağlı sənədlər elan olunub

    Последние новости

    15:38

    Посол Финляндии: Минская группа ОБСЕ давно являлась бесполезной структурой

    В регионе
    15:35

    Каладзе: Наблюдатели ОБСЕ/БДИПЧ не поедут на следующие выборы в Грузию

    В регионе
    15:26

    TƏBİB: Летом утонули 26 человек

    Происшествия
    15:24

    МИД Великобритании вызвал посла РФ из-за инцидентов с БПЛА в Польше и Румынии

    Другие страны
    15:24

    В ЕС не стали комментировать участие Индии в военных учениях России и Беларуси

    Другие страны
    15:22

    Нетаньяху: Израиль и США продолжат совместную борьбу с общими врагами

    Другие страны
    15:16

    США призвали к полному демонтажу иранской ядерной программы

    Другие страны
    15:12

    Азербайджан сократил расходы на импорт минерального сырья из Турции на 13,5%

    Бизнес
    15:07

    Гендиректор ИСЕСКО награжден орденом "Достлуг"

    Внешняя политика
    Лента новостей