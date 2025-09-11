На суде раскрыты новые факты обстрелов армянами азербайджанских сел в 1990 году

В Бакинском военном суде проходит очередное заседание по уголовному делу в отношении граждан Армении, обвиняемых в военных преступлениях против Азербайджана.

Как сообщает Report, на процессе были обнародован ряд документов.

Один из документов касается факта запуска двух ракет со стороны села Ерасх Араратского района Армении по Садараку 24 марта 1990 года. При этом одна из ракет попала недалеко от двора жителя Садарака Гасымова Исмаила Байрам оглу.

Следующие документы касались фактов получения травм 6 жителей села Шада Шахбузского района, обстрела села Гышлаг Товузского района и других сел. Следствием установлено, что 27 марта 1990 года с 17:00 до 00:00 из Шамшаддинского района Армении велся интенсивный обстрел из огнестрельного оружия сел Гышлаг, Юхары Гаджаллы, Алибейли Товузского района. Во время инцидента были пострадавшие среди гражданского населения.

Кроме того, был обнародован документ по факту убийства Вели Зейналова. Сообщается, что 27-28 марта 1990 года из Армении было совершено нападение на село Гармачатаг Бабекского района с применением оружия различного калибра, в результате чего было сожжено 10 домов, а заведующий отделом государственного права Нахчыванского областного комитета Зейналов Вели Мамед оглу был убит из автоматического оружия.

Согласно другому документу, 11 июля 1990 года на 93-м километре дороги Барда-Истису вблизи села Гозлукёрпю Агдеринского района в результате обстрела из автоматического оружия каравана из 16 автомобилей, 3 человека погибли, 22 человека получили ранения.

Отметим, что продолжается суд над гражданами Республики Армения, обвиняемыми в совершении преступлений против мира и человечности, военных преступлений, в том числе в подготовке и ведении агрессивной войны, геноциде, нарушении законов и правил войны, а также в терроризме, финансировании терроризма, насильственном захвате власти, насильственном ее удержании и других многочисленных преступлениях в результате военной агрессии Армении.