На суде над задержанными по делу о пожаре в Бинагадинском районе показания дал сотрудник бывшего МНБ

Баку. 3 ноября. REPORT.AZ/ Сегодня в Бакинском суде по тяжким преступлениям был продолжен судебный процесс по уголовному делу Мирюсифа Махмудова, Алекбера Аскерова, Угура Баширова, Газанфара Новрузова, Адалята Раджабова, Низами Оруджева, Агаджавада Мамедова и Акифа Алибекова, обвиняемых в пожаре в многоэтажном жилом доме в Бинагадинском районе.

Как сообщает Report, на процессе под председательством судьи Афгана Гаджиева показания дал свидетель Хиджран Ализаде.

Он сообщил, что он вместе с М.Махмудовым был учредителем Global Construction: "Мне принадлежали 50% акций. Компания создана в 2007 году. В марте 2015 года я ушел из компании. В 2011 году мы открыли фабрику, где изготавливались материалы для облицовки зданий. Эти материалы мы покупали в Турции".

Свидетель Х.Ализаде отметил, что полиуретановые изделия были огнеупорными: "Причиной пожара в здании были пустоты между алкопанами".

Затем был допрошен потерпевший Хайям Бабаев. Он подчеркнул, что был сотрудником ликвидированного министерства национальной безопасности (МНБ). Потерпевший сказал, что в день пожара был дома: "Я увидел дым, исходящий из здания. Быстро спустился вниз. Спросил у сотрудников полиции о том, не звонили ли они в МЧС. Они ответили положительно. Затем в здании начался пожар. Дома у меня был маленький ребенок. Я поднялся наверх, взял его и отъехал на автомобиле. Проживаю в данном здании с 2012 года".

Процесс продолжается.

Отметим, что 19 мая 2015 года в многоэтажном жилом доме на территории Бинагадинского района произошел пожар, который привел к тяжелым последствиям. В результате пожара погибли 15 человек, 50 пострадали.

Напомним, что по итогам следствия в качестве обвиняемых лиц привлечены генеральный директор ООО "Qlobal Stone", производящего полиуретан, который был использован при облицовке здания, Баширов Угур Фируз оглу, учредитель и председатель правления ООО Global Construction Махмудов Мирюсиф Мирджафар оглу, заместитель председателя правления Аскеров Алекпер Илдырым оглу, бывший первый заместитель главы Исполнительной власти Бинагадинского района Новрузов Газанфар Магеррам оглу, заведующий отделом хозяйства Исполнительной власти Бинагадинского района Раджабов Адалят Шамсаддин оглу, который в 2012-2013 гг. работал начальником жилищно-коммунального хозяйства Бинагадинского района, начальник жилищно-коммунального участка №72 Бинагадинского района Оруджев Низами Гара оглу. Им предъявлены обвинения по ст. 225.2 (нарушение правил пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего или иные тяжкие последствия) и ст. 308.2 (злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия). Также предъявлены обвинения по ст. 308.2 и ст. 313 (служебный подлог) Мамедову Агаджаваду Гаджи оглу, начальнику испытательной лаборатории ЗАО "Дарнагюльский завод металлопластиковых труб", в которой проходили испытания полиуретана, и по ст. 308.2 Алибекову Акифу Мурадали оглу, генеральному директору Центра гигиены и эпидемиологии министерства здравоохранения, где были согласованы технические требования к изделиям из полиуретана.

В отношении А.Алибекова и А.Мамедова не была избрана мера пресечения в виде ареста.