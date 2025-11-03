Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет WUF13
    На суде над гражданами Армении прокуроры приступили к озвучиванию обвинительной речи

    Происшествия
    • 03 ноября, 2025
    • 15:12
    В Бакинском военном суде продолжился судебный процесс по уголовному делу в отношении граждан Республики Армения.

    Как сообщает Report, прокурорам, поддерживающим государственное обвинение, было предоставлено слово для выступления с обвинительной речью.

    Старший помощник генерального прокурора Вюсал Алиев сообщил, что в течение почти одного года проведено около 100 судебных заседаний. В ходе свыше 500 часов были изучены документы и доказательства. Далее прокурор, поддерживающий государственное обвинение, сказал: "Допрошены обвиняемые, потерпевшие и свидетели. На судебных заседаниях поочередно рассмотрены доказательства, собранные в ходе предварительного следствия, а также представленные стороной защиты. Как сторона обвинения мы считаем, что вина обвиняемых по данному процессу за многочисленные преступные деяния, совершенные начиная с 1988 года, подтверждена на основе представленных доказательств".

    Отмечалось, что в выступлении будут вновь рассмотрены предъявленные обвиняемым обвинения.

    Преступления, совершенные армянским государством и сформированной им преступной организацией, доказательства, подтверждающие роль обвиняемых в совершении этих преступлений, будут повторно проанализированы и оценены.

    Прокурор, поддерживающий государственное обвинение, заявил, что представшие перед данным судом обвиняемые являются лишь частью лиц, причастных к совершению указанных многочисленных преступлений.

    Доведено до сведения, что в целом обвиняемым вменяется прямое или косвенное участие в преступлениях, совершенных армянским государством и сформированной им преступной организацией в период начиная с 1988 года и до 20 сентября 2023 года и условно разделенных на 15 частей, в соответствии с периодами, охватывающими их деятельность.

    В.Алиев отметил, что обвинительная речь состоит из 6 частей.

    Сначала были оглашены доказательства, подтверждающие возникновение преступного умысла, предусматривающего оккупацию суверенных территорий Азербайджанской Республики, и формирование преступной организации на начальном этапе.

    Отметим, что продолжается суд над гражданами Республики Армения, обвиняемыми в совершении преступлений против мира и человечности в результате военной агрессии Армении; военных преступлениях, в том числе подготовке и ведении агрессивной войны, геноциде, нарушении законов и обычаев войны, а также в терроризме, финансировании терроризма, насильственном захвате власти, ее насильственном удержании и многочисленных других преступлениях.

    суд граждане Армении гособвинение
    Ermənistan vətəndaşlarının məhkəməsində prokurorlar ittiham çıxışına başlayıb
    Prosecutors begin delivering indictment speech at trial of Armenian citizens

