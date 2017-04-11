На суде генералов бывшего МНБ пострадавший дал показания: Я дал им 50 000 манатов

Баку. 11 апреля. REPORT.AZ/ Сегодня в административном здании Сабунчинского районного суда продолжается судебное разбирательство по уголовному делу в отношении бывших старших начальников и начальников отделов ликвидированного министерства национальной безопасности генерала Субахира Гурбанова, генерала Теймура Гулиева, генерала Натаван Мирватовой, а также других должностных лиц структуры Физули Алиева, Заура Мамедова, Натига Алыева, Фархада Атаева, Анара Ширалиева, Эшгина Алиева и Эльшада Азизова.

Как сообщает Report, на закрытом процессе под председательством председателя Бакинского военного суда Габиба Гасанова в качестве пострадавшего показания дал Аладдин Ибадов.

В заявлении журналистам адвокат С.Гурбанова Азер Тагиев сказал, что А.Ибадов занимался продажей автозапчастей. Адвокат заявил, что во время допроса пострадавший сказал, что в 2014 году был вызван сотрудниками МНБ в административное здание министерства: "В МНБ у меня потребовали крупную сумму денег. До этого меня вызывали другие правоохранительные органы. Сотрудники МНБ потребовали с меня 50 000 манатов. Затем я согласился и по частям заплатил 50 000 манатов".

В своих показаниях пострадавший А.Ибадов сказал, что защищает свой гражданский иск и требует от обвиняемых возвращения его денег: "В данном деле я не знаю Субахира Гурбанова".

Процесс продолжится во вторую половину дня.