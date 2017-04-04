На суде бывших генералов МНБ дал показания торговец золотом: В министерстве меня оскорбили и избили

Баку. 4 апреля. REPORT.AZ/ Сегодня в административном здании Сабунчинского районного суда продолжается судебное разбирательство по уголовному делу в отношении бывших старших начальников и начальников отделов ликвидированного министерства национальной безопасности генерала Субахира Гурбанова, генерала Теймура Гулиева, генерала Натаван Мирватовой, а также других должностных лиц структуры Физули Алиева, Заура Мамедова, Натига Алыева, Фархада Атаева, Анара Ширалиева, Эшгина Алиева и Эльшада Азизова.

Как сообщает Report, на закрытом процессе под председательством председателя Бакинского военного суда Хабиба Гасанова в качестве потерпевшего дал показания торговец золотом Рамин Бабаев.

В разговоре с журналистами адвокат обвиняемого С. Гурбанова Азер Тагиев заявил, что пострадавший в ходе показаний в суде отметил, что был доставлен в административное здание МНБ сотрудниками министерства. Он заявил, что в здании министерства был оскорблен и подвергнут избиению: "Я не хочу говорить, кем был оскорблен. Если эти люди принесут мне извинения, я отзову свою жалобу".

Процесс продолжится во второй половине дня.