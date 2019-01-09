На суде брата экс-министра внутренних дел Нахчывана опрошены свидетели

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Баку. 9 января. REPORT.AZ/ Сегодня в Бакинском суде по тяжким преступлениям продолжилось судебное заседание по уголовному делу в отношении брата бывшего министра внутренних дел Нахчыванской Автономной Республики Ахмеда Ахмедова Аваза Ахмедова.

Как сообщает Report, на процессе под председательством судьи Самира Алиева в качестве свидетеля дал показания Габиль Джафаров.

Он сказал, что является другом потерпевшего Рашада Тахирова. Свидетель сообщил, что Р.Тахиров попросил у него в долг 40 тыс. долларов.

Отвечая на вопросы, Г.Джафаров сказал, что Аваз Ахмедов не угрожал им. Однако стало известно, что показания свидетеля отличаются от показаний, данных предварительному следствию.

Адвокат А.Ахмедова предложил исключить его из списка свидетелей ввиду большого количества противоречий в показаниях. Судья ответил, что оценивать показания свидетеля будут в комнате для совещаний.

После на суде в качестве свидетеля выступил Сахиль Аллахвердиев. Он сообщил, что приходится другом Р.Тахирову. Выяснилось, что Р.Тахиров брал в долг и у С.Аллахвердиева.

Судья спросил у потерпевших имеют ли они жалобы на А.Ахмедова.

Хормет Аскеров сказал, что никаких претензий и требований не имеет.

Потерпевший Р.Тахиров сказал, что не желает ареста А.Ахмедова, но хочет возмещения материального ущерба.

Очередное заседание суда назначено на 16 января.

Отметим, что согласно обвинительному акту, Аваз Ахмедов обвиняется в присвоении путем угроз 140 тысяч долларов у Рашада Тахирова и Хормета Аскерова.

Х.Аскеров также арестован в связи с мошенничеством, в настоящее время идет предварительное следствие.

Отметим, что брат бывшего министра внутренних дел Нахчыванской Автономной Республики Ахмеда Ахмедова Аваз Ахмедов работал в нескольких госорганах.