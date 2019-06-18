​На станции "Халглар достлугу" произошел сбой в движении поездов

Проблема с движением поездов возникла на станции метро "Халглар достлугу".

Как сообщает Report, сегодня утром около 8:00 в поезде, курсирующем на ветке "Ази Асланов" – "Ичери-шехер", возникла техническая неисправность.

Пресс-секретарь ЗАО "Бакинский метрополитен" Бахтияр Мамедов подтвердил этот факт Report, отметив, что движение уже восстановлено:

"Техническая неисправность в поезде привела к перерыву в 8 минут. С учетом интервала между двумя поездами, перерыв составил 12-14 минут. Пассажиры были высажены на станции, а поезд отправлен в депо. На ветку запущен дополнительный состав. Сейчас движение поездов восстановлено, но для приведения графика в норму потребуется некоторое время".