О нас
Аудио новости

На совещании МЧС обсудили причины пожара в Сумгайыте

На совещании МЧС обсудили причины пожара в Сумгайыте 29 апреля в Министерстве по чрезвычайным ситуациям Азербайджан (МЧС) под руководством министра Кямаледдина Гейдарова состоялось оперативное совещание.
Происшествия
29 апреля 2022 г. 16:30
На совещании МЧС обсудили причины пожара в Сумгайыте

29 апреля в Министерстве по чрезвычайным ситуациям Азербайджан (МЧС) под руководством министра Кямаледдина Гейдарова состоялось оперативное совещание.

Об этом Report сообщили в пресс-службе МЧС.

В совещании приняли участие заместители министра и руководители соответствующих структурных подразделений.

К.Гейдаров передал сотрудникам МЧС благодарность президента Азербайджана, Верховного главнокомандующего Вооруженными силами Ильхама Алиева и первого вице-президента Мехрибан Алиевой за самоотверженность, проявленную во время тушения пожара, произошедшего на территории «Промпарка Азерсун» в поселке Гаджи Зейналабдин в городе Сумгайыт.

На совещании были обсуждены вероятные причины возникновения пожара на территории «Промпарка Азерсун», заслушаны доклады руководителей соответствующих структур. Министр дал соответствующие поручения по всестороннему и объективному расследованию причин пожара следственной группой.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на азербайджанском языке ФотоKəmaləddin Heydərov Sumqayıtdakı yanğının başvermə səbəblərini müzakirə edib

Экслюзивные новости

Рахман Гумметов: Пассажирские перевозки в освобожденные от оккупации территории будут расширяться
Рахман Гумметов: Пассажирские перевозки в освобожденные от оккупации территории будут расширяться
29 апреля 2022 г. 12:30
Глава областной администрации: Мариуполь - город, который не сдался врагу
Глава областной администрации: Мариуполь - город, который не сдался врагу
27 апреля 2022 г. 16:27
TƏBIB: Только две больницы в Баку принимают пациентов с COVID-19
TƏBIB: Только две больницы в Баку принимают пациентов с COVID-19
27 апреля 2022 г. 14:25
В Азербайджане утвердят список освобождаемой от НДС книжной и бумажной продукции
В Азербайджане утвердят список освобождаемой от НДС книжной и бумажной продукции
26 апреля 2022 г. 13:21
Ликвидатор последствий Чернобыльской аварии: О взрыве и радиации нам ничего не говорили…
Ликвидатор последствий Чернобыльской аварии: О взрыве и радиации нам ничего не говорили…
26 апреля 2022 г. 11:53
В пресс-службе МВД Азербайджана новое назначение
В пресс-службе МВД Азербайджана новое назначение
26 апреля 2022 г. 09:44
Ислам Мустафаев: Мы около 25 лет вели интенсивные исследования по водородной энергетике
Ислам Мустафаев: Мы около 25 лет вели интенсивные исследования по водородной энергетике
25 апреля 2022 г. 22:20
ВОЗ: Cмертность от COVID-19 снизилась до минимальных значений с начала пандемии
ВОЗ: Cмертность от COVID-19 снизилась до минимальных значений с начала пандемии
22 апреля 2022 г. 16:13
В Мариуполе погибли еще 4 азербайджанца, 1 пропал без вести
ФотоВ Мариуполе погибли еще 4 азербайджанца, 1 пропал без вести
22 апреля 2022 г. 13:07
Глава палаты: Азербайджан привлекателен для Болгарии с точки зрения туризма и бизнеса
Глава палаты: Азербайджан привлекателен для Болгарии с точки зрения туризма и бизнеса
21 апреля 2022 г. 19:07

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi