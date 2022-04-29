На совещании МЧС обсудили причины пожара в Сумгайыте

29 апреля в Министерстве по чрезвычайным ситуациям Азербайджан (МЧС) под руководством министра Кямаледдина Гейдарова состоялось оперативное совещание.

29 апреля в Министерстве по чрезвычайным ситуациям Азербайджан (МЧС) под руководством министра Кямаледдина Гейдарова состоялось оперативное совещание.

Об этом Report сообщили в пресс-службе МЧС.

В совещании приняли участие заместители министра и руководители соответствующих структурных подразделений.

К.Гейдаров передал сотрудникам МЧС благодарность президента Азербайджана, Верховного главнокомандующего Вооруженными силами Ильхама Алиева и первого вице-президента Мехрибан Алиевой за самоотверженность, проявленную во время тушения пожара, произошедшего на территории «Промпарка Азерсун» в поселке Гаджи Зейналабдин в городе Сумгайыт.

На совещании были обсуждены вероятные причины возникновения пожара на территории «Промпарка Азерсун», заслушаны доклады руководителей соответствующих структур. Министр дал соответствующие поручения по всестороннему и объективному расследованию причин пожара следственной группой.