На шоссе Баку-Сумгайыт автомобиль врезался в мост, на дороге возникла пробка - ФОТО

Баку. 23 марта. REPORT.AZ/ Сегодня утром на шоссе Баку-Сумгайыт произошла авария, в результате чего на дороге возникла пробка.

Как сообщает Report, ДТП произошло на шоссе Баку-Сумгайыт на территории города Хырдалан.

Так, управляемый Рахманом Салимовым автомобиль марки "Mercedes" врезался в столб на мосту. Автомобиль перевернулся и сделал несколько кругов. Водитель получил травмы, а его автомобиль деформировался.

В связи с фактом на территорию привлечены сотрудники Пост-патрульной службы. Отметим, что водитель Рахман Салимов является майором Вооруженных сил Азербайджана.