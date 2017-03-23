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    На шоссе Баку-Сумгайыт автомобиль врезался в мост, на дороге возникла пробка - ФОТО

    Автомобиль перевернулся и сделал несколько кругов
    © Report.az

    Баку. 23 марта. REPORT.AZ/ Сегодня утром на шоссе Баку-Сумгайыт произошла авария, в результате чего на дороге возникла пробка. 

    Как сообщает Report, ДТП произошло на шоссе Баку-Сумгайыт на территории города Хырдалан. 

    Так, управляемый Рахманом Салимовым автомобиль марки "Mercedes" врезался в столб на мосту. Автомобиль перевернулся и  сделал несколько кругов. Водитель получил травмы, а его автомобиль деформировался. 

    В связи с фактом на территорию привлечены сотрудники Пост-патрульной службы. Отметим, что водитель Рахман Салимов является майором Вооруженных сил Азербайджана. 

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