На российско-азербайджанской границе умер гражданин Азербайджана

На российско-азербайджанской границе умер азербайджанец Идрис Тахмазов.

Согласно информации, полученной российским бюро Report, И. Тахмазов был гражданином Азербайджана. Его тело было отправлено накануне на родину.

Отметим, что ему было 52 года. Причиной смерти стал цирроз печени.

Как ранее заявил в интервью Report уполномоченный представитель главы Дербентского городского округа по работе с азербайджанцами Гани Панаев на российско-азербайджанской границе и в Дербенте находятся более 600 человек, желающих вернуться в Азербайджан.

19 мая часть из них смогли перейти границу и вернуться из России на родину.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-2019.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила пандемию нового вида коронавируса в мире.

Въезд в Азербайджан, как воздушным, так и наземным транспортом, был прекращен 5 апреля. Россия также ограничила пересечение своих границ еще с 30 марта.