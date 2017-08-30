На проспекте Зии Буньядова автомобиль насмерть сбил пожилого мужчину - ФОТО - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

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Баку. 30 августа. REPORT.AZ/ Установлена личность насмерть сбитого в Баку пешехода.

Как сообщает Report, в ночь на 30 августа в жилом массиве 3-я Алатава Насиминского района житель Баку Этибар Искендеров за рулем автомобиля марки Daewoo сбил переходившего дорогу жителя Гейгельского района Фариза Гусейнова. От полученных травм мужчина скончался на месте ДТП.

Факт расследуется Насиминским РУП.

***10:35

В Насиминском районе Баку произошло ДТП с летальным исходом.

Как сообщает Report, на проспекте Зии Буньядова автомобиль марки Daewoo с государственным номерным знаком 90-ZR-927 под управлением Этибара Искендерова сбил переходившего дорогу пожилого мужчину.

Пешеход скончался на месте происшествия. Водитель был задержан сотрудниками Насиминского районного управления полиции.