На проспекте Гейдара Алиева автомобиль насмерть сбил пожилого мужчину

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Баку. 28 февраля. REPORT.AZ/ На проспекте Гейдара Алиева на территории Наримановского района произошло дорожно-транспортное происшествие с летальным исходом.

Как передает Report, автомобиль марки "Volkswagen Passat" близ станции метро Кероглы сбил переходившего дорогу в непредназначенном для этого месте Мамедова Садреддина Гаджиага оглы 1961 г.

Раненый был помещен в Клинический медицинский центр № 3.

Однако, несмотря на усилия врачей, С.Мамедов скончался.

По факту в Наримановском РУП возбуждено уголовное дело.

Водитель задержан.