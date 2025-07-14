На прошлой неделе от мин очищена территория площадью 1639 га

С 7 по 13 июля на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана обнаружено и обезврежено 16 противотанковых, 65 противопехотных мин и 240 неразорвавшихся боеприпасов.

С 7 по 13 июля на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана обнаружено и обезврежено 16 противотанковых, 65 противопехотных мин и 240 неразорвавшихся боеприпасов.

Как сообщает Report, об этом говорится в еженедельной сводке Агентства по разминированию Азербайджана (ANAMA).

За указанный период от мин очищена территория площадью 1639,6 га.

Операции проводились сотрудниками ANAMA, Министерств обороны и чрезвычайных ситуаций, Государственной пограничной службы и четырьмя частными компаниями.