Германия и Норвегия профинансируют новый пакет американского вооружения для Украины на сумму 300 млн долларов в рамках инициативы PURL, предусматривающей закупку вооружений США для Киева.

Как сообщает европейское бюро Report, об этом заявил министр обороны Германии Борис Писториус перед заседанием Совета ЕС по обороне в Брюсселе.

Он сообщил, что основное внимание в новом пакете будет уделено усилению украинской противовоздушной обороны, в частности, поставкам управляемых ракет для зенитных ракетных комплексов Patriot PAC-2 и PAC-3.

По его словам, речь идет о пятом пакете PURL, в финансировании которого участвует Германия.

Кроме того, Германия предоставит дополнительные радиолокационные системы для улучшения воздушной обстановки, боеприпасы для истребителей F-16 и беспилотников. Берлин также продолжает подготовку к интеграции ракет IRIS-T в норвежские зенитные ракетные комплексы NASAMS.

Писториус отметил, что Россия усиливает воздушные удары по украинской инфраструктуре, поскольку не добивается продвижения на поле боя. По его словам, российские атаки направлены прежде всего против объектов водоснабжения, электроснабжения и энергетической инфраструктуры, особенно в крупных городах.

Министр подчеркнул, что Украина нуждается в оперативном усилении противовоздушной обороны в преддверии зимы. "Поддержка Украины - это не благотворительная акция. Речь идет о безопасности Европы, о том, чтобы остановить Владимира Путина", - заявил он.

По словам Писториуса, Германия уже предоставила Украине военную помощь на сумму более 55 млрд евро и намерена продолжать поддержку.