ANAMA: На освобожденных территориях обнаружено еще 349 мин

Сотрудники Агентства Азербайджанской Республики по разминированию (ANAMA) обнаружили на освобожденных от оккупации территориях еще 349 мин.

Сотрудники Агентства Азербайджанской Республики по разминированию (ANAMA) обнаружили на освобожденных от оккупации территориях еще 349 мин.

Как сообщили Report в Агентстве, с 7 по 12 ноября в ходе мероприятий по разминированию в Тертерском, Агдамском, Ходжавендском, Физулинском, Шушинском, Губадлинском, Джебраильском и Зангиланском районах были обнаружены и обезврежены 170 противопехотных мин, 179 противотанковых мин и 357 неразорвавшихся боеприпасов.

В результате территория площадью 485 га была очищена от мин и неразорвавшихся боеприпасов.