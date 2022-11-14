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ANAMA: На освобожденных территориях обнаружено еще 349 мин

ANAMA: На освобожденных территориях обнаружено еще 349 мин Сотрудники Агентства Азербайджанской Республики по разминированию (ANAMA) обнаружили на освобожденных от оккупации территориях еще 349 мин.
Происшествия
14 ноября 2022 г. 15:51
ANAMA: На освобожденных территориях обнаружено еще 349 мин

Сотрудники Агентства Азербайджанской Республики по разминированию (ANAMA) обнаружили на освобожденных от оккупации территориях еще 349 мин.

Как сообщили Report в Агентстве, с 7 по 12 ноября в ходе мероприятий по разминированию в Тертерском, Агдамском, Ходжавендском, Физулинском, Шушинском, Губадлинском, Джебраильском и Зангиланском районах были обнаружены и обезврежены 170 противопехотных мин, 179 противотанковых мин и 357 неразорвавшихся боеприпасов.

В результате территория площадью 485 га была очищена от мин и неразорвавшихся боеприпасов.

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Версия на английском языке Another 349 mines found in liberated territories of Azerbaijan
Версия на азербайджанском языке Azad edilən ərazilərdə daha 349 mina aşkarlanıb

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