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На освобожденных территориях обнаружено еще 107 мин

На освобожденных территориях обнаружено еще 107 мин Агентство Азербайджанской Республики по разминированию (ANAMA) представило еженедельную информацию о работах, проводимых на освобожденных от оккупации территориях.
Происшествия
13 июня 2022 г. 12:11
На освобожденных территориях обнаружено еще 107 мин

Агентство Азербайджанской Республики по разминированию (ANAMA) представило еженедельную информацию о работах, проводимых на освобожденных от оккупации территориях.

Как сообщили Report в Агентстве, с 6 по 11 июня в ходе мероприятий по разминированию в Тертерском, Агдамском, Физулинском, Шушинском, Губадлинском, Джебраильском и Зангиланском районах были обнаружены и обезврежены 96 противопехотных мин, 11 противотанковых и 685 неразорвавшихся боеприпасов.

В результате территория площадью 544 га была очищена от мин и неразорвавшихся боеприпасов.

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Версия на английском языке Another 107 mines found in liberated territories of Azerbaijan
Версия на азербайджанском языке Azad edilən ərazilərdə daha 107 mina aşkarlanıb

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