На освобожденных территориях обнаружено еще 107 мин

Агентство Азербайджанской Республики по разминированию (ANAMA) представило еженедельную информацию о работах, проводимых на освобожденных от оккупации территориях.

Агентство Азербайджанской Республики по разминированию (ANAMA) представило еженедельную информацию о работах, проводимых на освобожденных от оккупации территориях.

Как сообщили Report в Агентстве, с 6 по 11 июня в ходе мероприятий по разминированию в Тертерском, Агдамском, Физулинском, Шушинском, Губадлинском, Джебраильском и Зангиланском районах были обнаружены и обезврежены 96 противопехотных мин, 11 противотанковых и 685 неразорвавшихся боеприпасов.

В результате территория площадью 544 га была очищена от мин и неразорвавшихся боеприпасов.