На освобожденных территориях Азербайджана выявлена еще 81 мина

Агентство Азербайджанской Республики по разминированию территорий (АNАМА) опубликовало еженедельный отчет об операциях, проводимых на освобожденных территориях.
Как сообщили Report в ANAMA, в ходе оперативно-розыскных мероприятий, проведенных с 9 по 14 августа на территории Тертерского, Агдамского, Физулинского, Шушинского, Губадлинского, Джебраильского и Зангиланского районов, были обнаружены 76 противопехотных, 5 противотанковых мин и 194 единицы неразорвавшихся боеприпасов.
В результате от мин и неразорвавшихся боеприпасов было очищено 96 гектаров территории.