На освобожденных территориях Азербайджана выявлена еще 81 мина

Агентство Азербайджанской Республики по разминированию территорий (АNАМА) опубликовало еженедельный отчет об операциях, проводимых на освобожденных территориях.

Агентство Азербайджанской Республики по разминированию территорий (АNАМА) опубликовало еженедельный отчет об операциях, проводимых на освобожденных территориях.

Как сообщили Report в ANAMA, в ходе оперативно-розыскных мероприятий, проведенных с 9 по 14 августа на территории Тертерского, Агдамского, Физулинского, Шушинского, Губадлинского, Джебраильского и Зангиланского районов, были обнаружены 76 противопехотных, 5 противотанковых мин и 194 единицы неразорвавшихся боеприпасов.

В результате от мин и неразорвавшихся боеприпасов было очищено 96 гектаров территории.