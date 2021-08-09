На освобожденных территориях Азербайджана выявлено еще 183 мины

Агентство Азербайджанской Республики по разминированию территорий (АNАМА) опубликовало еженедельный отчет об операциях, проводимых на освобожденных территориях.

Агентство Азербайджанской Республики по разминированию территорий (АNАМА) опубликовало еженедельный отчет об операциях, проводимых на освобожденных территориях.

Как сообщили Report в ANAMA, в ходе оперативно-розыскных мероприятий, проведенных со 2 по 8 августа на территории Тертерского, Агдамского, Физулинского, Шушинского, Губадлинского, Джебраильского и Зангиланского районов, были обнаружены 180 противопехотных, 3 противотанковые мины и 112 единиц неразорвавшихся боеприпасов.

В результате от мин и неразорвавшихся боеприпасов было очищено 127 гектаров территории.