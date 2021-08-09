О нас
Report Georgia
Аудио новости

На освобожденных территориях Азербайджана выявлено еще 183 мины

На освобожденных территориях Азербайджана выявлено еще 183 мины Агентство Азербайджанской Республики по разминированию территорий (АNАМА) опубликовало еженедельный отчет об операциях, проводимых на освобожденных территориях.
Армия
9 августа 2021 г. 12:40
На освобожденных территориях Азербайджана выявлено еще 183 мины
0 : 00
0 : 00

Агентство Азербайджанской Республики по разминированию территорий (АNАМА) опубликовало еженедельный отчет об операциях, проводимых на освобожденных территориях.

Как сообщили Report в ANAMA, в ходе оперативно-розыскных мероприятий, проведенных со 2 по 8 августа на территории Тертерского, Агдамского, Физулинского, Шушинского, Губадлинского, Джебраильского и Зангиланского районов, были обнаружены 180 противопехотных, 3 противотанковые мины и 112 единиц неразорвавшихся боеприпасов.

В результате от мин и неразорвавшихся боеприпасов было очищено 127 гектаров территории.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на английском языке 183 more mines detected in liberated areas
Версия на азербайджанском языке Azad olunan ərazilərdə daha 183 mina aşkarlanıb

Самое важное

Байрамов и Лавров обсудили пути нормализации ситуации на границе с Арменией
Байрамов и Лавров обсудили пути нормализации ситуации на границе с Арменией
9 августа 2021 г. 13:56
Погиб лейтенант Азербайджанской армии
Погиб лейтенант Азербайджанской армии
9 августа 2021 г. 13:47
Побывавший в Карабахе колумбийский журналист изобличил армянский вандализм
Побывавший в Карабахе колумбийский журналист изобличил армянский вандализм
9 августа 2021 г. 11:27
ВС Армении подвергли обстрелу позиции Азербайджанской армии в направлении Нахчывана
ВС Армении подвергли обстрелу позиции Азербайджанской армии в направлении Нахчывана
9 августа 2021 г. 10:42
МО: Позиции Азербайджанской армии в направлении Нахчывана подверглись обстрелу
МО: Позиции Азербайджанской армии в направлении Нахчывана подверглись обстрелу
8 августа 2021 г. 14:00
МО: Некоторые граждане пытались проникнуть на территорию воинской части
ФотоМО: Некоторые граждане пытались проникнуть на территорию воинской части
8 августа 2021 г. 13:55
Азербайджанские пожарные стараются потушить 5 пожаров в Мугле
Азербайджанские пожарные стараются потушить 5 пожаров в Мугле
8 августа 2021 г. 13:16
В Гяндже задержан подозреваемый в убийстве матери
В Гяндже задержан подозреваемый в убийстве матери
8 августа 2021 г. 11:17
Министр обороны посетил военные части, дислоцированные в Кяльбаджарском и Лачинском районах
ФотоМинистр обороны посетил военные части, дислоцированные в Кяльбаджарском и Лачинском районах
8 августа 2021 г. 10:10
ДТП в Турции, погибли 14 человек
ДТП в Турции, погибли 14 человек
8 августа 2021 г. 09:33

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi