Баку. 8 декабря. REPORT.AZ/ В Главном управлении по борьбе с коррупцией при Генпрокуратуре рассмотрены поступившие на "горячую линию" 161 обращения от группы жителей Нефтчалы.
Об этом сообщили Report из пресс-службы Генпрокуратуры.
В ходе расследования выяснилось, что представлявшаяся сотрудницей министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) Фидан Гаразаде за июнь-октябрь 2014 года под видом трудоустройства в различных структурах Государственной противопожарной службы МЧС выманила обманным путем у жителей района в общей сложности 71 тыс. манатов.
В отношении подозреваемой возбуждено уголовное дело по статьям 178.3.2 (мошенничество) и 310 (присвоение полномочий должностного лица).
Следственные действия по делу продолжаются.
На основе обращения граждан на "горячую линию" Генпрокуратуры возбуждено уголовное дело
Баку. 8 декабря. REPORT.AZ/ В Главном управлении по борьбе с коррупцией при Генпрокуратуре рассмотрены поступившие на "горячую линию" 161 обращения от группы жителей Нефтчалы.
Samirə AbdullayevaАвтор новости
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