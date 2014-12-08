На основе обращения граждан на "горячую линию" Генпрокуратуры возбуждено уголовное дело

Баку. 8 декабря. REPORT.AZ/ В Главном управлении по борьбе с коррупцией при Генпрокуратуре рассмотрены поступившие на "горячую линию" 161 обращения от группы жителей Нефтчалы.

Об этом сообщили Report из пресс-службы Генпрокуратуры.

В ходе расследования выяснилось, что представлявшаяся сотрудницей министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) Фидан Гаразаде за июнь-октябрь 2014 года под видом трудоустройства в различных структурах Государственной противопожарной службы МЧС выманила обманным путем у жителей района в общей сложности 71 тыс. манатов.

В отношении подозреваемой возбуждено уголовное дело по статьям 178.3.2 (мошенничество) и 310 (присвоение полномочий должностного лица).

Следственные действия по делу продолжаются.