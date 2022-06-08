На ряде улиц и проспектов Баку определена новая схема движения

Управление Государственной дорожной полиции города Баку обратилось к водителям в связи с Гран-при Азербайджана "Формула-1".

Управление Государственной дорожной полиции города Баку обратилось к водителям в связи с Гран-при Азербайджана "Формула-1".

В ответ на запрос Report главный инспектор управления, майор полиции Араз Аскерли сообщил, что на ряде столичных улиц и проспектов определена новая схема движения:

"Хотим довести до сведения наших водителей, что в связи с состязанием Гран-при Азербайджана "Формула-1" на улицах и проспектах столицы, на которых изменено и ограничено направление движения, определена новая схема движения. Так, выезд из города обеспечен налево по проспекту Азадлыг, улицам Диляры Алиевой, Ковкаб Сафаралиеврй. Кроме того, движение определено направо по проспекту Азадлыг - ул.Низами, улицам Ковкаб Сафаралиевой - Юсифа Сафарова".

"Просим водителей в эти дни максимально ограничить передвижение на личных транспортных средствах, отдавать предпочтение общественному транспорту", - подчеркнул представитель МВД.