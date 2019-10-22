​На некоторых дорогах Баку ограничат движение автомобилей - СПИСОК

Управление государственной дорожной полиции города Баку обратилось к владельцам и водителям автомобилей.

Как передает Report, представитель управления Вагиф Асадов сообщил, что в связи с проведением 25-26 октября 2019 года в Баку XVIII саммита глав государств и правительств стран-членов Движения неприсоединения планируется временное ограничение с изменением направления движения автомобилей на некоторых улицах и проспектах.

Так, уточнен маршрут сопровождения высокопоставленных гостей, участников мероприятия, прибывших в аэропорт 23-24 октября, в отели. В связи с этим на территории Центра Гейдара Алиева, "Бакинского конгресс-центра", отеля Hyatt Regency и др., где планируется размещение гостей и проведение мероприятий, будут применяться меры безопасности.

С 08:30 24 октября до полного завершения мероприятий будет с короткими перерывами ограничено движение автомобилей по кругу Азнефть, ул.Ниязи, проспектам Нефтчиляр, Р.Рза, Бакиханов, Ю.Сафарова, К.Регимова, У.Гаджибекова, З.Алиевой, Иншаатчылар и Н.Нариманова, 10-му заводскому кругу, а также проспектам Г.Алиева, ул.М.Гусейна и Т.Эльчина, присоединенным и пересекающимся с ними улицам.

Рекомендуется отдавать предпочтение использованию общественного транспорта. Во избежание искусственной плотности, пробок в движении водителей и владельцев автомобилей просят с учетом государственной значимости проводимого мероприятия, по возможности меньше пользоваться частными автомобилями и с понимаем отнестись ко временным ограничениям, подчеркнул В.Асадов.